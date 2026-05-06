Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m

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Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalem
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas, entregable Diciembre 2026.
Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel.
Ático de 4 habitaciones en el piso 19, área de 156m2 con hermoso espejo de 54m2. Incluye 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento.
Precio: 6.200.000 sh
Este precio no incluye nuestros honorarios de agencia.
Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
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