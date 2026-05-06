Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m

Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas, entregable Diciembre 2026. Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. Ático de 4 habitaciones en el piso 19, área de 156m2 con hermoso espejo de 54m2. Incluye 1 bodega y 2 plazas de aparcamiento. Precio: 6.200.000 sh Este precio no incluye nuestros honorarios de agencia. Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.