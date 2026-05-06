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Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Tel-Aviv, Israel
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$5,50M
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ID: 35570
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beeri, 9

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Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega.

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Tel-Aviv, Israel
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