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Barrio residencial Proche mer kerem hateimanim

Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
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ID: 38330
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 5

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca de Ben-Yehuda y Kerem Hateimanim 4a planta con ascensor 2 piezas 57m2 + 13m2 terraza Posibilidad de dividir el salón para crear un dormitorio adicional Mamad 2 exposiciones : South, East Precio: 3.450.000 Mendel Hagege HM-INVEST.co.il Israel(+972) : 052,577,50,44 Francia(+33) : 01,77,38,01,19

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