Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche

Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio de 4 pisos a 2 minutos de Raanana del Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a una terraza de 26 m2. Disfrutamos del sol por la mañana. Las habitaciones son amplias. 2 baños, 1 aseo de invitados, 1 zona de cocina abierta, 1 parking subterráneo y una bodega. Pida ser un poco renovado.