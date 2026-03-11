  1. Realting.com
Mini penthouse magnifique

Jerusalén, Israel
$1,41M
Barrio residencial Mini penthouse magnifique
ID: 34051
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Anilevitch, 71

Sobre el complejo

Excepcional ático con vistas impresionantes! Descubra este espléndido 4 habitaciones de 117 m2, diseñadas con cuidado y refinamiento, combinando lujo, comodidad y materiales de alta calidad. Una enorme terraza de 25 m2 frente al cielo ofrece una vista sin obstáculos y baña el apartamento con luz natural. La suite principal tiene su propio baño privado, y cada detalle del apartamento ha sido diseñado para ofrecer una calidad de vida única. Situado en un edificio moderno y a gran escala, con acabados muy altos, la propiedad también incluye 2 plazas de aparcamiento privados y una bodega adyacente. Un bien raro, una oportunidad para no perderse para vivir comodidad, elegancia y la excepción.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
