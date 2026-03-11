Barrio residencial Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Villa de ensueño en Ashdod en primera línea frente al mar todo nuevo nunca habitado En "Youd Zayin" villa independiente en una parcela de 450 m2 (muy rara) , 320 m2 espacio habitable en 3 niveles: -Sala de estar con baño y aseo -RDC, salón con enormes ventanas, cocina, dormitorio "mamad", baño, aseo -1a planta: 2 dormitorios, baño, terraza y una suite principal con terraza con vistas al mar Y finalmente el techo construido en una terraza solarium La parcela está alrededor de la villa con una piscina de 3,80m/ 9m todo mosaico Aire acondicionado VRF Ventanas de aluminio negro