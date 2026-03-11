Barrio residencial Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Villa de ensueño en Ashdod en primera línea frente al mar todo nuevo nunca habitado
En "Youd Zayin" villa independiente en una parcela de 450 m2 (muy rara) , 320 m2 espacio habitable en 3 niveles:
-Sala de estar con baño y aseo
-RDC, salón con enormes ventanas, cocina, dormitorio "mamad", baño, aseo
-1a planta: 2 dormitorios, baño, terraza y una suite principal con terraza con vistas al mar
Y finalmente el techo construido en una terraza solarium
La parcela está alrededor de la villa con una piscina de 3,80m/ 9m todo mosaico
Aire acondicionado VRF
Ventanas de aluminio negro
Localización en el mapa
Asdod, Israel
