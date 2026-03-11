  1. Realting.com
  Israel
  Asdod
  Barrio residencial Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Barrio residencial Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Asdod, Israel
$3,14M
4
ID: 34574
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Asdod
  Dirección
    Nofekh

Sobre el complejo

Villa de ensueño en Ashdod en primera línea frente al mar todo nuevo nunca habitado En "Youd Zayin" villa independiente en una parcela de 450 m2 (muy rara) , 320 m2 espacio habitable en 3 niveles: -Sala de estar con baño y aseo -RDC, salón con enormes ventanas, cocina, dormitorio "mamad", baño, aseo -1a planta: 2 dormitorios, baño, terraza y una suite principal con terraza con vistas al mar Y finalmente el techo construido en una terraza solarium La parcela está alrededor de la villa con una piscina de 3,80m/ 9m todo mosaico Aire acondicionado VRF Ventanas de aluminio negro

Asdod, Israel
