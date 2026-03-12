  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Jerusalén, Israel
de
$1,44M
;
5
ID: 34929
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Bait VeGan, 42

Sobre el complejo

Pequeño edificio con solo 6 residentes, ascensor y aparcamiento privado. Apartamento 4 habitaciones – 100 m2 con terraza de 56 m2 y jardín privado de 96 m2 registrados en el catastro (Tabou). 3 orientaciones, amplio salón luminoso con amplia cocina, 3 aseos, Mamad habitación, suite principal con ducha, aire acondicionado. ?? 2 plazas de aparcamiento Además, el apartamento incluye una unidad independiente de aproximadamente 35 m2 (2,5 habitaciones) con ducha y cocina. Acceso directo desde el jardín a la unidad. ⚠️ Apartamento para renovar en parte

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ascalón, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$768,075
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$15,68M
Pregunte lo que quiera
Otros complejos
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
Magnífico apartamento de 4 habitaciones en Rova Misrad Hahouts. Idealmente ubicado en una de las zonas más populares de Jerusalén, este magnífico apartamento de 111 m2 ofrece un ambiente de vida excepcional, combinando confort moderno y ambiente tranquilo. Amplia sala de estar luminosa con a…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,48M
Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
