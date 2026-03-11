  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Israel
de
$1,39M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34259
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del proyecto El proyecto incluye varios apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como 2 áticos con terraza. Exterior de piedra natural Cuatro apartamentos por piso El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 5 metros y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Cuestión a finales de diciembre de 2027 Garantía bancaria Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de 91 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 108 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 25,5m2 Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de cualidades Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Para más información contactar Mardochee Khayat 05233621

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$758,670
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$655,215
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
de
$623,865
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,39M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$376,200
3.5 habitaciones en el distrito deikot
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,14M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$874,665
BZH Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural! Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham. Sus características: - Una superficie de 125 m2, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir