Barrio residencial Jerusalem arnona

ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también incluyen mini-penthouses y áticos. La residencia incluye un club para residentes, una sinagoga, un gimnasio, un elegante hall de entrada y una guardería con entrada independiente.