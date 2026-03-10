  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Jerusalem arnona

Barrio residencial Jerusalem arnona

Jerusalén, Israel
de
$1,71M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34789
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Derekh Hebron, 99

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también incluyen mini-penthouses y áticos. La residencia incluye un club para residentes, una sinagoga, un gimnasio, un elegante hall de entrada y una guardería con entrada independiente.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$2,665
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Israel
de
$583,110
Está viendo
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,71M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Hermoso apartamento en un nuevo edificio, 5 habitaciones transformadas en 4, en "Youd Alef" rue Kineret. Unabstructed, soleado vista al mar, instalaciones de alta calidad. No en serio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
PARA LA VENTA Descubre este hermoso apartamento en un edificio histórico renovado, a solo 100 metros del mar. Características: • Superficie: 80 m2 + balcón de 5 m2 • Planta: 2a con ascensor • Arreglo: 2 dormitorios, 2 baños • Parking: 2 plazas Calle tranquila cerca del Hotel Royal Beach Una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Mostrar todo Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$532,637
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir