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Barrio residencial 3 pieces a la marina dashkelon

Ascalón, Israel
de
$423,225
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Barrio residencial 3 pieces a la marina dashkelon
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ID: 35007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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3 habitaciones ubicadas en la popular zona de Ashkelon Marina.

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Ascalón, Israel
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