  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

$1,82M
ID: 34204
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kosowski, 58

Sobre el complejo

Nuevo en venta exclusivamente Kosovsky Street 58 ¡Primera línea para Yarkon Park! Un hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y rodeado de vegetación de una manera excepcional. Renovado con materiales de calidad por un arquitecto! 87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón 1a planta Edificio con ascensor (accesibilidad total) Calle lateral Master bedroom + mamad + habitación para niños Estacionamiento estándar y cubierto Edificio 1999

Localización en el mapa

Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Está viendo
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Otros complejos
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente a…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento Ent…
Agencia
Immobilier.co.il
