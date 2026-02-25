  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Residence boutique dexception

Barrio residencial Residence boutique dexception

Jerusalén, Israel
de
$1,43M
;
8
ID: 33922
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En el distrito de Mekor Haim, cerca de Baka, a solo 2 minutos a pie del centro comercial Hadar. A pocos minutos del tranquilo parque verde del Mesila, que conduce directamente al pintoresco Moshava Germanit Al pie de todos los supermercados y tiendas de Talpiot. Simplemente en el centro de toda necesidad. Potencial para un futuro ganador: el proyecto se encuentra en la ruta de la nueva tranvía (en la calle HaParsa) permitirá un viaje rápido y fácil al centro de la ciudad. Edificio boutique de lujo nueve desarrollador de sólo 9 plantas con hermoso Lobby, ascensores Shabat y estacionamiento subterráneo. Nuevo apartamento de 4 habitaciones muy espacioso de 111 m2, brillo garantizado todo el día con muy gran sala de estar perfecto para recibir, y cocina independiente, más balcón de 11m2 con vista abierta. Cocina de pie del proveedor reconocido Gal, Mamad habitación, dormitorio principal con baño adjunto, baño de invitados Aire acondicionado central VRF privado en cada uno de los espacios, calefacción por suelo radiante con termostato privado en cada lugar, sistema de hogar inteligente, simplemente los servicios más prestigiosos. El apartamento tiene una plaza de aparcamiento privado bajo tierra y bodega adyacente. Entrada inmediata. Al pie de las comunidades francófonas y de la escuela Pierre Koening.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Otros complejos
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Israel
de
$1,44M
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta – Lev Ha'ir, Tel Aviv – Simtat Laan Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Lev Ha Simtat Laan es una perla rara: un pequeño callejón residencial, discreto y pacífico, buscado por los conocedores. A pocos pasos de las grandes calles animadas, ofrece absoluta tra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el cor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
