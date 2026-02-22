  1. Realting.com
de
$617,595
;
10
ID: 33807
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$329,175
Barrio residencial Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalén, Israel
de
$2,665
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$6,87M
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$595,650
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Barrio residencial Un rez de jardin quartier lotan
Ascalón, Israel
de
$454,575
A three-piece jardin rez avec bei jardin
Agencia
Immobilier.co.il
Realting.com
Ir