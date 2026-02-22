Barrio residencial Appartement 4 pieces idealement situe

  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Appartement 4 pieces idealement situe

Appartement 4 pieces idealement situe

Jerusalén, Israel
$1,31M
ID: 33458
Última actualización: 20/2/26

    Israel
    Distrito de Jerusalén
    Jerusalem Subdistrict
    Jerusalén

En la ubicación más céntrica y buscada del barrio, en un pequeño edificio elegante que se ha beneficiado de una renovación de fachada y la adición de un ascensor. Apartamento 4 habitaciones, 104 m2 construidos, arreglado inteligente y con buen gusto + balcón soccah de 10 m2 ! Apartamento parcialmente renovado (habitación, cocina, baño y baño). Cocina independiente, luminosa, salón con dos exposiciones y vista abierta, suite principal con baño, amplios dormitorios, aseo de invitados, baño y aire acondicionado central. Además, un amplio trastero de 13 m2 con una hermosa altura de techo, que se puede convertir en una oficina!

Jerusalén, Israel
