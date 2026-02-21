Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
PARA LA VENTA – EL PENTO DEL ROY EN EL CORAZÓN DE TEL-AVIV
Ideal como inversión o pie a tierra. Sólo 658/m2 !!!
A pocos pasos de Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard y a sólo 5 minutos de la playa, este dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, en un nuevo edificio boutique con estilo preservado, en la 5a planta con ascensor.
Características principales:
interior 135 m2
46 m2 terrazas (6 m2 + 40 m2)
Celular incluida
Opción de estacionamiento
Primer nivel:
Gran salón luminoso con cocina abierta
3 dormitorios, incluyendo una suite principal con baño en suite y terraza de 6 m2
Segundo baño independiente
Placards integrado en todas las habitaciones
Una habitación es un Mamad (habitación segura)
Nivel superior:
Espacio multifuncional (sala secundaria, escritorio o esquina lectura)
Baño con aseo
Acceso a una excepcional terraza de 40 m2 con cocina al aire libre & barbacoa integrada
Autorización para Jacuzzi o piscina
Vista abierta – ideal para recibir o disfrutar de la privacidad total
Acabados para construcción :
Materiales de alta gama
Moderno edificio boutique con pocos apartamentos
Costos:
Precio: 9,900,000 libras esterlinas
Precio por m2 :
Gastos de condominio : 900 NIS / mes
Impuestos municipales (Arnona): NIS 1,800 / 2 meses
El futuro de la calle King George:
Un gran bulevar verde está planeado justo delante del edificio. El ático tendrá una vista sin obstáculos de una avenida ajardinada sin futura construcción.
Además, Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) pronto se convertirá en un importante centro de transporte, servido por la Línea Púrpura y la línea de metro M2, a sólo 100 metros de la propiedad, mejorando su accesibilidad y valor a largo plazo.
¿? ¡Una oportunidad única!
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo