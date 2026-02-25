  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim

Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$2,571
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33921
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magnífico apartamento de 3 habitaciones de 85 m2, con 8 m2 de terraza. Una verdadera joya: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$539,220
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Un rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$799,425
Está viendo
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,571
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$868,395
En el corazón de Nahlaot, descubra un apartamento renovado ya dividido en dos unidades de alquiler con entrada común. Una rara oportunidad en esta búsqueda, brillante, silencioso y cerca del mercado de Mahane Yehuda. Superficie Arnona 49 m2 (53 m2 cadastre), 3 habitaciones, 1a planta, terraz…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir