  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Emplacement calme et pastoral

Barrio residencial Emplacement calme et pastoral

Jerusalén, Israel
de
$1,00M
;
2
ID: 33467
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones en Kiryat Yovel, cerca del distrito de Beit Vagan. Con potencial de proyecto de renovación urbana (Pinouy-Binouy) el 60% de los copropietarios ya han firmado. ¡Una verdadera oportunidad para aprovechar!

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
