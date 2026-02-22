Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Parada Caso: 4 apartamento en Ashdod tiene un precio inmejorable. En el corazón del distrito "Dalet", edificio con ascensor, cerca de todo... Ya alquilado a 4200 shekels ( rentabilidad 3.75%). En todas partes hay edificios que han sido renovados en "Tama 38": adición de una terraza, una habitación, y trabajo completo y modernización. Y en este caso el apartamento existente puede convertirse en 5 habitaciones con terraza, en un edificio de lujo todo mármol!!!!