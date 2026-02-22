  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga

Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga

Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 33677
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosa 2. habitaciones + balcón; Hecho enteramente por un reconocido arquitecto de diseño en el prestigioso proyecto de Yossi Avrahami en NOGA, frente a la playa, rodeado de cafetería de moda, restaurantes, bares de vino, talleres de artista y teatro. Acceso al espacio de trabajo, gimnasio y sala de pilates, guardia 24/7.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$808,830
Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$783,750
Está viendo
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,91M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Este exclusivo apartamento de dos habitaciones, situado en el corazón de la tranquila calle Rashi de Tel Aviv, ofrece una oportunidad excepcional para vivir en uno de los barrios más populares de la ciudad. Forma parte de un nuevo proyecto de 6 plantas con sólo 16 apartamentos, garantizando …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir