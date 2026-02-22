Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Una rara oportunidad para adquirir terrenos de construcción en el enclave popular de Motza Illit. Situado en un impasse tranquilo y privado, cerca de la autopista 7, esta parcela excepcional ofrece impresionantes vistas pastorales con vistas a Hadassah Ein Kerem. La propiedad se extiende alrededor de 1,483 m2, con derechos de construcción aprobados de hasta 480 m2, ofreciendo un lienzo ideal para una residencia personalizada. Motza Illit es un pintoresco refugio rural-suburbano situado en la frontera municipal de Jerusalén, evocando el encanto de un pueblo a principios del siglo XX mientras disfruta de la proximidad a la capital. La región se distingue por su ambiente sereno, aire fresco de montaña y paisajes dramáticos de Jerusalén. Las casas de piedra características, entorno verde y panoramas espectaculares se mezclan armoniosamente con una comunidad profesional y exigente, haciendo de Motza una dirección exclusiva y muy apreciada. La dinámica comunidad local reúne a todas las generaciones y enriquece eventos culturales, festivales y celebraciones durante todo el año. Los residentes se benefician de centros educativos de calidad, movimientos activos de jóvenes, biblioteca, sinagoga y centros comunitarios. Además, las comodidades cercanas incluyen centros comerciales, hoteles de lujo y algunos de los principales establecimientos médicos de Israel, garantizando tranquilidad y comodidad en un lugar de prestigio. Crédito fotográfico: Hagai Agmon-Snir