  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33079
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curso, entrega prevista en unos 2 años. Arquitectura moderna, servicios de alta gama, amplias terrazas, MAMAD y aparcamiento privado. Excepcional 4 habitaciones apartamentos y áticos disponibles. Amplias superficies con grandes terrazas abiertas al salón. Acceso inmediato al tranvía central que conecta toda la ciudad y el mar. Ubicación con alto valor patrimonial y excelente potencial para valor añadido.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$3,31M
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Israel
de
$912,451
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$772,380
Está viendo
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,67M
En el centro de Jerusalén, lujosa residencia muy hermoso ático de 175 m2 con 62 me terraza Vista panorámica impresionante. altura del techo. aparcamiento doble + bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,18M
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
de
$1,23M
BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera y alrededores presenta un prestigioso proyecto inmobiliario en Or Akiva, en la codiciada zona residencial "Or Yam". Situado junto a Cesarea, a pocos minutos de Hadera, la ciudad de Or Akiva goza de una ubicación estratégica que combina…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir