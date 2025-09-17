  1. Realting.com
  Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
TAMA IMMOBILARY PROYECTO 38 – BAT YAM Vivir cerca del mar, en una de las calles más buscadas de Bat Yam: Ha'Atsmaout Street. Proyecto ya avanzado, entrega programada para junio 2026 Permisos de construcción obtenidos Garantía bancaria completa Ubicación privilegiada: calle elegante y tranquila, cerca del mar, con vistas claras de un parque verde que baja a la playa Mercancías propuestas en el proyecto: Bienes disponibles Apartamento 20 - 3a planta 77 m2 + terraza 20 m2 – 3 habitaciones – Desde Apartamento 21 – 5a planta 69 m2 + terraza 14 m2 – 3 habitaciones – De 2.290.000 Apartamento 25 - 5a planta 77 m2 + terraza 20 m2 – 3 habitaciones – Desde Apartamento 26 – 5a planta 69 m2 + terraza 14 m2 – 3 habitaciones – Desde Mini-Penthouse 28 – 6a planta 118 m2 + terraza 85 m2 – 5 habitaciones – De 4 380 000 Todos los apartamentos tienen mamás Condiciones de pago excepcionales

