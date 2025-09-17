Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
TAMA IMMOBILARY PROYECTO 38 – BAT YAM
Vivir cerca del mar, en una de las calles más buscadas de Bat Yam: Ha'Atsmaout Street.
Proyecto ya avanzado, entrega programada para junio 2026
Permisos de construcción obtenidos
Garantía bancaria completa
Ubicación privilegiada: calle elegante y tranquila, cerca del mar, con vistas claras de un parque verde que baja a la playa
Mercancías propuestas en el proyecto:
Bienes disponibles
Apartamento 20 - 3a planta
77 m2 + terraza 20 m2 – 3 habitaciones – Desde
Apartamento 21 – 5a planta
69 m2 + terraza 14 m2 – 3 habitaciones – De 2.290.000
Apartamento 25 - 5a planta
77 m2 + terraza 20 m2 – 3 habitaciones – Desde
Apartamento 26 – 5a planta
69 m2 + terraza 14 m2 – 3 habitaciones – Desde
Mini-Penthouse 28 – 6a planta
118 m2 + terraza 85 m2 – 5 habitaciones – De 4 380 000
Todos los apartamentos tienen mamás
Condiciones de pago excepcionales