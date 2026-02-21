  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Dans un bel immeuble

Barrio residencial Dans un bel immeuble

Jerusalén, Israel
$1,21M
20/2/26
$1,21M
9/7/25
$1,05M
10
ID: 26703
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

El centro de HaNevi'im. Un edificio boutique ideal para la inversión (con 10.000 shekels) o para vivir allí. 3 habitaciones, 70 m2, 3a planta con ascensor, balcón de 10 m2. Aparcamiento.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
