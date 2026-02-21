  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer

Bat Yam, Israel
$1,11M
20/2/26
$1,11M
27/5/25
$997,195
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
ID: 26179
Última actualización: 20/2/26

    Israel
    Distrito de Tel-Aviv
    Subdistrito de Tel Aviv
    Bat Yam

En el distrito de Ramat Hanasi de Bat Yam, a sólo 19 minutos del mar, a 3 minutos del centro comercial y a 3 minutos del tranvía. Excelente ubicación para los tradicionalistas. El edificio de 18 años incluye un ascensor para el sábado. Terraza y vistas al mar. Gran apartamento de 5 1/2 habitación.

Bat Yam, Israel
