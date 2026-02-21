  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem

Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem

Jerusalén, Israel
de
$4,58M
20/2/26
$4,58M
21/5/25
$4,21M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 26087
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el famoso proyecto de Holyland. Magnífico ático en venta, que le ofrece vistas panorámicas de toda Jerusalén, situado en la planta superior de la torre. Este Penthaouse está compuesto por 4 dormitorios + un dormitorio familiar, amplia cocina, con un salón doble que da a la terraza de 65 m2, muy hermosa altura bajo techo calidad prestaciones interiores. excepción producto .

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Particulier
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,15M
Barrio residencial Etage haut avec vue
Ascalón, Israel
de
$589,380
Está viendo
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$4,58M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$438,900
apartamento 4 piezas redone nuevo Central Quarter África Ascensioneros
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir