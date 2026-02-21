Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande

En el distrito de Kiryat Yovel, frontera Ramat Denia, a 150 metros de la futura línea de Golomb Tramway, cerca de la autopista Begin para salir de la ciudad. A la entrada de Avraham Shteren Street, en un nuevo proyecto en construcción con entrega dentro de 30 meses. En un edificio boutique con vestíbulo y estacionamiento y ascensor de Shabat, rodeado de vegetación Jardín Rez de 4 habitaciones 107m2 más 40m2 jardín, orientación sureste. Suministro de soporte como calefacción por suelo radiante o aire acondicionado central. Plaza de aparcamiento en el campo. Apoyo bancario, Condiciones de pago y financiamiento ventajoso!