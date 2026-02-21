  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Jerusalén, Israel
de
$1,20M
20/2/26
$1,20M
6/5/25
$1,07M
;
Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
1
Dejar una solicitud
ID: 25852
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el distrito de Kiryat Yovel, frontera Ramat Denia, a 150 metros de la futura línea de Golomb Tramway, cerca de la autopista Begin para salir de la ciudad. A la entrada de Avraham Shteren Street, en un nuevo proyecto en construcción con entrega dentro de 30 meses. En un edificio boutique con vestíbulo y estacionamiento y ascensor de Shabat, rodeado de vegetación Jardín Rez de 4 habitaciones 107m2 más 40m2 jardín, orientación sureste. Suministro de soporte como calefacción por suelo radiante o aire acondicionado central. Plaza de aparcamiento en el campo. Apoyo bancario, Condiciones de pago y financiamiento ventajoso!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
de
$1,77M
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalén, Israel
de
$968,715
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
5 habitaciones nuevo apartamento de 133m2 con 22m2 terraza disponible en 14-15 y 18a planta en Kiriat Yovel Jerusalén Cerca de tranvías y tiendas Vista de la división Estacionamiento y bodega incluidos Entrada inmediata Precio desde 4.350.00.000sh excluyendo nuestros honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Apartamento de 3 habitaciones 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalén Tercer piso, nuevo edificio Terraza 8m2 soucca Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 2 baños, 2 aseos Aire acondicionado, cobertizo, Puerta blindada, ascensor, estacionamiento Precio: 3.900.000sh (comité interinstitucional 2% e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,19M
Venta apartamento en Ashdod "Residence Costa del sol" 4 habitaciones "KING" con balcón en el mar, espacioso, bodega, aire acondicionado, aparcamiento... en la residencia más hermosa de Ashdod con SPA, gimnasio, piscina, sauna
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir