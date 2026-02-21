Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$3,29M
$3,29M
$2,95M
10
ID: 25683
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2 Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar) Partes: • Espaciosa sala de estar • Habitación segura (Mamad) • Suite principal con baño Total baños : 2 Aparcamiento : Sí Celular: 12 m2 En la torre, gimnasio, guardia 24 horas, piscina Precio: 10.500.000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.

Localización en el mapa

