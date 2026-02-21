  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne affaire

Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$783,750
20/2/26
$783,750
14/3/25
$702,250
24/12/24
$695,250
;
10
Dejar una solicitud
ID: 23524
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,70M
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Está viendo
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Este encantador y luminoso apartamento de estilo europeo ofrece un ambiente de vida cómodo en una ubicación ideal. Con una superficie de 89 m2, se encuentra en la 3a y superior planta de un edificio reformado y bien mantenido. Incluye tres habitaciones cuidadosamente diseñadas: un amplio sal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Mostrar todo Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$532,637
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir