  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerusalén, Israel
de
$940,500
20/2/26
$940,500
2/4/25
$814,610
;
4
ID: 25645
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En el corazón del centro de la ciudad, cerca del tranvía y a 10 minutos de la mamilla a pie: pequeño nuevo edificio de 3 plantas con vestíbulo, ascensores chabat, y hermoso patio verde! Apartamento 2 habitaciones 58m2 + balcón Soucca, muy luminoso, amplio, totalmente arreglado y amueblado por un arquitecto interior, habitación asegurada (mamad), aire acondicionado central, radiador de calefacción, baño / bañera, aparcamiento privado.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
