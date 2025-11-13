Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Municipality of Nafplio, Grecia

Municipal Unit of Nafplio
14
Municipal Unit of Nea Tiryntha
6
Municipal Unit of Asini
4
1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
