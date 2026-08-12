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Mansiones en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Casa grande 10 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Casa grande 10 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 520 m²
Número de plantas 2
🏡 VILLA EXCLUSIVA JUNTO AL MAR EN GRECIA: UN ACTIVO LISTO Y UN ESTILO DE VIDA SUPERIOR 📍 Nea…
$2,94M
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Casa grande 5 habitaciones en Kalandra, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Número de plantas 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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