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Inversiones Inmobiliarias en Dessau Rosslau, Alemania

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De inversiones 1 450 m² en Dessau, Alemania
De inversiones 1 450 m²
Dessau, Alemania
Área 1 450 m²
Número de plantas 4
Centro médico de 4 plantas con oficinas médicas ( urología, ENT, gastroenterólogo, fisiotera…
$4,73M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
De inversiones 1 450 m² en Dessau, Alemania
De inversiones 1 450 m²
Dessau, Alemania
Área 1 450 m²
Número de plantas 4
Centro médico de 4 plantas con oficinas médicas (urología, ENT, gastroenterólogo, fisioterap…
$4,76M
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