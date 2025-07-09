Piso en edificio nuevo AVLABARI RESIDENCE

RESIDENCIA AVLABARI Antiguo Tbilisi Silencio Avlabari

Estado: En construcción

Finalidad: Diciembre 2025

Número de pisos: 4

Apartamentos: 14

Superficie: 42 m2 – 235 m2

Precio: De $2,800 por m2

RESIDENCIA AVLABARI se encuentra en el corazón del Viejo Tbilisi, en Avlabari, cerca de la Catedral de la Santísima Trinidad de Tbilisi. El proyecto combina armoniosamente estándares residenciales modernos con el carácter arquitectónico y el encanto histórico de Old Tbilisi, creando un ambiente de vida distintivo y refinado.

Características del proyecto clave Primera ubicación Avlabari es conocido por su rico patrimonio histórico y fuerte atractivo turístico. Su posición central lo hace atractivo tanto para la vida residencial como para la inversión a largo plazo. Boutique-Scale Development El proyecto consta de sólo 14 apartamentos de 4 plantas, garantizando la privacidad, un ambiente tranquilo y una comunidad residencial limitada.

Apartamento Variety Las unidades varían de 42 m2 a 235 m2, ofreciendo opciones adecuadas para diferentes necesidades de estilo de vida e inversión. Panoramic Ciudad Vistas Apartamentos seleccionados cuentan con impresionantes vistas panorámicas sobre Tbilisi, mejorando la vida cotidiana con un paisaje excepcional.

Tourism " Short-Term Rental Potential Debido a su ubicación estratégica en una de las zonas más visitadas de la ciudad, el proyecto es adecuado para oportunidades de alquiler a corto plazo.

Calidad de construcción & seguridad Materiales de construcción de alta calidad y estándares de construcción profesionales garantizan durabilidad, seguridad y valor a largo plazo.

RESIDENCIA AVLABARI representa una combinación equilibrada de ubicación, identidad arquitectónica y confort moderno dentro de uno de los distritos más importantes de Tbilisi.