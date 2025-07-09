Apart hotel Novotel

Tarifa inicial del 50% en el estudio. Instalación a 18 meses. Contribución inicial del 30% para apartamentos de 50m2. Plazo a los 18 meses. 70 \ 30 - 70% PV. El 30% se paga por el alquiler durante 3 años. ( consultar con el gerente ).

Imágenes complejas \ Novotel Lokation a 7 km de Batumi ( hacia Mahinjauri ) 20m del mar Brand Novotel 4* Inicio de la construcción del Bloque A: a finales de enero de 2022 El 7 de septiembre de 2022: 6 pisos construidos Fin de la construcción del Bloque A: diciembre de 2023 Puesta en marcha del bloque A, junio de 2024 Puesta en marcha del bloque B, junio de 2025 Instalación: en el bloque A a 18mes en el bloque B a 24mes Habitaciones y apartamentos del hotel. 2 edificios A y B 13 pisos Área de 33.3 m2 a 159.8 m2. El bloque A vende apartamentos solo llave en mano. El bloque B vende apartamentos en un marco blanco o llave en mano. En el Bloque B, el cliente deberá comprar reparaciones del desarrollador 6 meses antes de la finalización del proyecto. Costo de reparación llave en mano $ 800 por metro cuadradoINTEGRAL EN LA TERCERA PREPARACIÓN DE BATUMI. PUEDE SER AYUDADO POR LA VISTA UNIVERSAL EN EL MAR Y EL MAR. UBICACIÓN DE TODO EN 20 MINUTOS DEL CAMINO DEL BAÑO AMBIENTE Y EL SENTIDO "MISEL Verde", PARQUE MTIRAL NACIONAL. CENTRO BATUMI DE TODOS EN LOS 10 MINUTOS DE LA EZD. PARA SU CONFORT, SEREMOS CONSIDERADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DIOS - RESEPHN, BASSIN Panorame, SPA, RESTAURANTE Y SUDEDOR DE ESTOS VUELOS. PUEDE USAR INVALOR POR PROPIO, Y TAMBIÉN RECIBIR EL INGRESO PASIVO, QUE EN EL MEDIO SE QUEDARÁ EL 12% EN EL AÑO. INFRAESTRUCTURA: recepción restaurante bar panorámico en la azotea playa privada y tumbonas. Puertas inteligentes para una transición segura a la playa. piscina en la azotea spa fitness tienda estacionamiento subterráneo territorio con jardín para niños: parques infantiles, centro infantil, piscina lagushatnik. Marca europea - “ NOVOTEL Hotels ” .4zv Ingresos de alquiler planificados hasta 12% anual Programa de fidelización en hoteles de todo el mundo. El Código Penal toma una comisión del 40%, el propietario del 60%. 40% incluye 1). Pago por servicio 0.90 $ por metro cuadrado ( esto incluye el pago por la electricidad consumida por el edificio, cámaras, ascensores, seguridad, etc. ... ) 2). Limpieza de apartamentos 3). Toallas limpias + ropa de cama. 4). Champús, lociones de jabón, etc... 5). Publicidad y atracción de invitados. 6). Seguro ( si algo se rompe, la compañía se compromete a arreglarlo ). 7). Recepción 8). Utilidades Las empresas de servicios públicos son pagadas por el Reino Unido. Los impuestos son pagados por el propietario. Las habitaciones tendrán cocinas. Restricción de la estadía del propietario hasta 3 semanas al año en ambos bloques. Opciones de pago en el bloque A:Pago en el bloque B: 30% PV. cuota por 24 meses. El pago con criptomoneda es posible. El proceso de construcción está financiado por un banco líder en Georgia. Bloquear un horario de construcción: 02.2023 termina la construcción del marco 06.2023 finalización del borrador 02.2024 finalización de reparación \ separación 06.2024 apertura del bloque A 06.2025 apertura del bloque B