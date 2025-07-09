  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Apart hotel Novotel

Apart hotel Novotel

Batumi, Georgia
de
$87,622
;
9
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 3684
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Sobre el complejo

Imágenes complejas \ Novotel Lokation a 7 km de Batumi ( hacia Mahinjauri ) 20m del mar Brand Novotel 4* Inicio de la construcción del Bloque A: a finales de enero de 2022 El 7 de septiembre de 2022: 6 pisos construidos Fin de la construcción del Bloque A: diciembre de 2023 Puesta en marcha del bloque A, junio de 2024 Puesta en marcha del bloque B, junio de 2025 Instalación: en el bloque A a 18mes en el bloque B a 24mes Habitaciones y apartamentos del hotel. 2 edificios A y B 13 pisos Área de 33.3 m2 a 159.8 m2. El bloque A vende apartamentos solo llave en mano. El bloque B vende apartamentos en un marco blanco o llave en mano. En el Bloque B, el cliente deberá comprar reparaciones del desarrollador 6 meses antes de la finalización del proyecto. Costo de reparación llave en mano $ 800 por metro cuadrado
INTEGRAL EN LA TERCERA PREPARACIÓN DE BATUMI. PUEDE SER AYUDADO POR LA VISTA UNIVERSAL EN EL MAR Y EL MAR.    UBICACIÓN DE TODO EN 20 MINUTOS DEL CAMINO DEL BAÑO AMBIENTE Y EL SENTIDO "MISEL Verde", PARQUE MTIRAL NACIONAL. CENTRO BATUMI DE TODOS EN LOS 10 MINUTOS DE LA EZD.   PARA SU CONFORT, SEREMOS CONSIDERADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DIOS - RESEPHN, BASSIN Panorame, SPA, RESTAURANTE Y SUDEDOR DE ESTOS VUELOS.    PUEDE USAR INVALOR POR PROPIO, Y TAMBIÉN RECIBIR EL INGRESO PASIVO, QUE EN EL MEDIO SE QUEDARÁ EL 12% EN EL AÑO.  INFRAESTRUCTURA: recepción restaurante bar panorámico en la azotea playa privada y tumbonas. Puertas inteligentes para una transición segura a la playa. piscina en la azotea spa fitness tienda estacionamiento subterráneo territorio con jardín para niños: parques infantiles, centro infantil, piscina lagushatnik. Marca europea - “ NOVOTEL Hotels ” .4zv Ingresos de alquiler planificados hasta 12% anual Programa de fidelización en hoteles de todo el mundo. El Código Penal toma una comisión del 40%, el propietario del 60%. 40% incluye 1).  Pago por servicio 0.90 $ por metro cuadrado ( esto incluye el pago por la electricidad consumida por el edificio, cámaras, ascensores, seguridad, etc. ... )  2).  Limpieza de apartamentos 3).  Toallas limpias + ropa de cama.  4).  Champús, lociones de jabón, etc... 5).  Publicidad y atracción de invitados. 6). Seguro ( si algo se rompe, la compañía se compromete a arreglarlo ). 7).  Recepción 8). Utilidades Las empresas de servicios públicos son pagadas por el Reino Unido. Los impuestos son pagados por el propietario. Las habitaciones tendrán cocinas. Restricción de la estadía del propietario hasta 3 semanas al año en ambos bloques. Opciones de pago en el bloque A:
  1. Tarifa inicial del 50% en el estudio. Instalación a 18 meses.
  2. Contribución inicial del 30% para apartamentos de 50m2. Plazo a los 18 meses.
  3. 70 \ 30 - 70% PV. El 30% se paga por el alquiler durante 3 años. ( consultar con el gerente ).
Pago en el bloque B:  30% PV. cuota por 24 meses. El pago con criptomoneda es posible. El proceso de construcción está financiado por un banco líder en Georgia. Bloquear un horario de construcción: 02.2023 termina la construcción del marco 06.2023 finalización del borrador 02.2024 finalización de reparación \ separación 06.2024 apertura del bloque A 06.2025 apertura del bloque B

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 48.6
Precio por m², USD 1,332
Precio del apartamento, USD 64,735
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 34.0 – 45.1
Precio por m², USD 1,368 – 1,657
Precio del apartamento, USD 51,710 – 70,259

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación

Reseña en vídeo de apart - hotel Novotel

отель в Грузии NOVOTEL

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial ZhK Downtown
Batumi, Georgia
de
$143,570
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgia
de
$22,000
Edificio de apartamentos Shantan
Khashuri, Georgia
de
$63,000
Está viendo
Apart hotel Novotel
Batumi, Georgia
de
$87,622
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Mostrar todo Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Batumi, Georgia
de
$53,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 31–117 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo residencial de tipo club construido de ladrillo y situado en el centro de Batumi, a poca distancia de la playa, parques y centros comerciales. El proyecto consta de 2 bloques: en una cuadra hay un hotel de 5 estrellas de la cadena internacional Best Western Group, y en la segunda cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Apartamento
32.4
163,300
Estudio
30.5
170,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Apart - hotel Gruziya Batumi Kompleks Kub
Apart - hotel Gruziya Batumi Kompleks Kub
Apart - hotel Gruziya Batumi Kompleks Kub
Apart - hotel Gruziya Batumi Kompleks Kub
Apart - hotel Gruziya Batumi Kompleks Kub
Apart - hotel Gruziya Batumi Kompleks Kub
Batumi, Georgia
de
$77,010
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 42
Área 45–57 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Комплекс КУБалея Героев, 5мин до морямеждународный брендУК Royal Tulipотель 5 зездЗавершение строительства 2027г - включая инфраструктуру.Рассрочка до конца 2027г42 этажадо 5 этажа инфраструктура82 гостиничных номера (5-10го этажи).332 инвестиционых апартамента100 машиноместа5 лифтовИННВиниц…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0 – 57.0
100,862 – 114,590
Apartamento
45.0
86
Agencia
Your Invest Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones