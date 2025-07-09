Apart hotel Novotel

Imágenes complejas \ Novotel
Lokation a 7 km de Batumi ( hacia Mahinjauri )
20m del mar
Brand Novotel 4*
Inicio de la construcción del Bloque A: a finales de enero de 2022
El 7 de septiembre de 2022: 6 pisos construidos
Fin de la construcción del Bloque A: diciembre de 2023
Puesta en marcha del bloque A, junio de 2024
Puesta en marcha del bloque B, junio de 2025
Instalación:
en el bloque A a 18mes
en el bloque B a 24mes
Habitaciones y apartamentos del hotel.
2 edificios A y B
13 pisos
Área de 33.3 m2 a 159.8 m2.
El bloque A vende apartamentos solo llave en mano.
El bloque B vende apartamentos en un marco blanco o llave en mano.
En el Bloque B, el cliente deberá comprar reparaciones del desarrollador 6 meses antes de la finalización del proyecto. Costo de reparación llave en mano $ 800 por metro cuadrado
INTEGRAL EN LA TERCERA PREPARACIÓN DE BATUMI. PUEDE SER AYUDADO POR LA VISTA UNIVERSAL EN EL MAR Y EL MAR.
UBICACIÓN DE TODO EN 20 MINUTOS DEL CAMINO DEL BAÑO AMBIENTE Y EL SENTIDO "MISEL Verde", PARQUE MTIRAL NACIONAL. CENTRO BATUMI DE TODOS EN LOS 10 MINUTOS DE LA EZD.
PARA SU CONFORT, SEREMOS CONSIDERADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DIOS - RESEPHN, BASSIN Panorame, SPA, RESTAURANTE Y SUDEDOR DE ESTOS VUELOS.
PUEDE USAR INVALOR POR PROPIO, Y TAMBIÉN RECIBIR EL INGRESO PASIVO, QUE EN EL MEDIO SE QUEDARÁ EL 12% EN EL AÑO.
INFRAESTRUCTURA:
recepción
restaurante
bar panorámico en la azotea
playa privada y tumbonas. Puertas inteligentes para una transición segura a la playa.
piscina en la azotea
spa
fitness
tienda
estacionamiento subterráneo
territorio con jardín
para niños: parques infantiles, centro infantil, piscina lagushatnik.
Marca europea - “ NOVOTEL Hotels ” .4zv
Ingresos de alquiler planificados hasta 12% anual
Programa de fidelización en hoteles de todo el mundo.
El Código Penal toma una comisión del 40%, el propietario del 60%.
40% incluye
1). Pago por servicio 0.90 $ por metro cuadrado ( esto incluye el pago por la electricidad consumida por el edificio, cámaras, ascensores, seguridad, etc. ... )
2). Limpieza de apartamentos
3). Toallas limpias + ropa de cama.
4). Champús, lociones de jabón, etc...
5). Publicidad y atracción de invitados.
6). Seguro ( si algo se rompe, la compañía se compromete a arreglarlo ).
7). Recepción
8). Utilidades
Las empresas de servicios públicos son pagadas por el Reino Unido.
Los impuestos son pagados por el propietario.
Las habitaciones tendrán cocinas.
Restricción de la estadía del propietario hasta 3 semanas al año en ambos bloques.
Opciones de pago en el bloque A:
-
Tarifa inicial del 50% en el estudio. Instalación a 18 meses.
-
Contribución inicial del 30% para apartamentos de 50m2. Plazo a los 18 meses.
-
70 \ 30 - 70% PV. El 30% se paga por el alquiler durante 3 años. ( consultar con el gerente ).
Pago en el bloque B:
30% PV.
cuota por 24 meses.
El pago con criptomoneda es posible.
El proceso de construcción está financiado por un banco líder en Georgia.
Bloquear un horario de construcción:
02.2023 termina la construcción del marco
06.2023 finalización del borrador
02.2024 finalización de reparación \ separación
06.2024 apertura del bloque A
06.2025 apertura del bloque B