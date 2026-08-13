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Apartamentos en venta en Cannes, Francia

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1 habitación
12
2 habitaciones
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4 habitaciones
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34 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 5 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
El Arte de Vivir entre el Cielo y el Mar – Un Ático Excepcional en CannesHay residencias que…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/6
Residencia en el barrio de Montfleury, a 2 minutos a pie de la calle Antibes y a 5-7 minutos…
$680,000
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos excepcionales con vistas panorámicas al marEn una prestigiosa residencia privad…
$1,98M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
Oferta rara en Cannes - el apartamento perfecto de 4 dormitorios ✨Ofrecemos un lujoso aparta…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Cannes - La Croisette Silencio Exclusivo apartamento con vistas panorámicas al marEn el cora…
$1,99M
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Estudio 2 habitaciones en Cannes, Francia
Estudio 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/6
Estudio de Inversión con Terraza y Vista Mar en la CroisetteCannes · Boulevard de la Croiset…
Precio en demanda
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Agencia
Hotel Invest
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Apartamento en Cannes, Francia
Apartamento
Cannes, Francia
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento en una residencia muy bien cuidada con vista panorámica al mar, a las islas Leri…
$1,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 5/5
Apartamento de 3 habitaciones después de la renovación. Residencia con piscina, tenis y cons…
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Área 104 m²
For sale apartment - Cannes   3 rooms - 2 bedrooms - 100 m² - View: courtyard   apartment: 1…
$686,647
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Ático Ático 4 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 6/6
Un apartamento muy bonito en la Croisette, hermosa vista al mar, cruzando Este-Oeste y espec…
$3,24M
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Apartamento 2 habitaciones en Impasse Beaulieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Impasse Beaulieu, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Nueva residencia en Cannes.Descubra un nuevo complejo situado al pie de la prestigiosa colin…
$650,670
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 5/7
A spacious 3-room apartment in a modern style with a view of the port. The apartment is comp…
$3,79M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Piso 7
Magnífico y espacioso apartamento de 4 habitaciones, gran terraza con vista panorámica al ma…
$2,97M
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Apartamento 1 habitacion en Cannes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Cannes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Residencia con piscina en el centro de Cannes.Residencia situada en el distrito central de P…
$424,098
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Apartamento 1 habitacion en Cannes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Cannes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/5
Este acogedor apartamento de 42 m2 está situado en la pintoresca Cannes, Francia, y está sit…
$370,650
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3/10
Residencia en la zona de lujo cerrada de California con un parque, piscina y club de golf. A…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Presentamos a su atención un acogedor apartamento de 3 habitaciones en una residencia tranqu…
$302,097
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Apartamento 5 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 157 m²
Sale Apartment Cannes Bourgeois Sea View Exceptional 4 bedroom Belle Epoque apartment for sa…
$1,84M
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Apartamento en Cannes, Francia
Apartamento
Cannes, Francia
Área 55 m²
Piso 1
Este magnífico apartamento de tres dormitorios está situado en una zona pintoresca en la fro…
$383,431
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Apartamento 1 habitacion en Cannes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Cannes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2
¿Está buscando una casa cómoda en Cannes? A continuación, preste atención a este apartamento…
$336,954
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Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2/5
Elegante apartamento de 4 habitaciones, con hermosas vistas al mar, en uno de los barrios má…
$2,12M
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Apartamento 1 habitacion en Cannes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Cannes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Residencia con piscina, situada en el corazón de Cannes, se encuentra en la prestigiosa zona…
$424,098
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Apartamento 1 habitacion en Cannes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Cannes, Francia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 2
Presentamos a su atención un magnífico apartamento de dos dormitorios de 60 m2 en una pintor…
$464,764
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Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 39 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – Cannes, Costa Azul, Francia
$248,628
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Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento en el centro de CannesNuevo programa de construcción de viviendas:Ubicación idea…
$657,642
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 4/7
Elegante residencia rodeada de un jardín, a 10 minutos del mar y del terraplén Croisette.   …
$387,092
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Apartamento 5 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 8/9
Apartamento en una nueva residencia de lujo, terraza de 122 m2. Con sus 3 edificios y aparta…
$1,32M
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Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 182 m²
Piso 1/7
Un impresionante apartamento en Cannes con una superficie de 182 m2 se encuentra en el prest…
$1,95M
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Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/5
Gran oportunidad: bonito apartamento de 3 habitaciones en una de las zonas más cotizadas de …
$2,15M
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