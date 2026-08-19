Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Rennes
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Rennes, Francia

;
2 habitaciones
84
3 habitaciones
107
4 habitaciones
29
Apartamento Borrar
Eliminar
222 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 3
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$370,650
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$343,926
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$300,938
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en La Chapelle des Fougeretz, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Chapelle des Fougeretz, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Elige una vida de calidad en Rennes Gate y descubre nuestro nuevo espacio habitable en un am…
$286,411
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$276,625
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
En Rennes Gate, descubra nuestro nuevo complejo, situado en el centro de Torinje-Fouillard, …
$326,497
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Bourgbarre, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bourgbarre, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
A la puerta de Rennes, en el corazón de la ciudad de Saint-Herblon (35), se ofrecen nuevos a…
$306,745
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
En Rennes Gate, descubra nuestro nuevo complejo, situado en el centro de Torinje-Fouillard, …
$329,518
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Rennes disfruta de un dinamismo económico próspero. Seleccionada la tercera mejor ciudad est…
$290,381
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 2
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$250,973
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 3
Piso 3
Silencio Apartamentos
$404,113
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
En Rennes Gate, descubra nuestro nuevo complejo, situado en el centro de Torinje-Fouillard, …
$313,600
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$207,866
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$278,260
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$266,078
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$338,116
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$327,078
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bourgbarre, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bourgbarre, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Piso 3
A la puerta de Rennes, en el corazón de la ciudad de Saint-Herblon (35), se ofrecen nuevos a…
$354,383
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$340,672
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 3
Piso 2
En Rennes Gate, descubra nuestro nuevo complejo, situado en el centro de Torinje-Fouillard, …
$347,644
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$267,240
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bourgbarre, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bourgbarre, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 1
A la puerta de Rennes, en el corazón de la ciudad de Saint-Herblon (35), se ofrecen nuevos a…
$314,878
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Thorigne Fouillard, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Thorigne Fouillard, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
En Rennes Gate, descubra nuestro nuevo complejo, situado en el centro de Torinje-Fouillard, …
$262,243
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Chartres de Bretagne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Chartres de Bretagne, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
Ofrecemos nuevos apartamentos de 2 a 3 habitaciones diseñados para ancianos. Esta es una ciu…
$223,087
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
Rennes disfruta de un dinamismo económico próspero. Seleccionada la tercera mejor ciudad est…
$358,159
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 2
Piso 2
Silencio Apartamentos
$315,924
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Rennes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 2
Piso 2
Silencio Apartamentos
$291,524
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bourgbarre, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bourgbarre, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 2
A la puerta de Rennes, en el corazón de la ciudad de Saint-Herblon (35), se ofrecen nuevos a…
$400,859
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bourgbarre, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bourgbarre, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 1
A la puerta de Rennes, en el corazón de la ciudad de Saint-Herblon (35), se ofrecen nuevos a…
$375,297
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bourgbarre, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bourgbarre, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
A la puerta de Rennes, en el corazón de la ciudad de Saint-Herblon (35), se ofrecen nuevos a…
$317,202
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Rennes, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir