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Apartamentos en venta en Antibes, Francia

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1 habitación
9
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34
4 habitaciones
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96 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$217,858
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Antibes, Costa Azul, Francia
$293,434
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 3
$439,202
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Ático Ático 3 habitaciones en Antibes, Francia
Ático Ático 3 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 7/7
Gran estreno de excepcional nueva residencia en Juan-les-Pins que se finalizará en 2027.Mere…
$1,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 3
Una ciudad popular en la Costa Azul, situada en el centro de una gran reserva de empleo. El …
$332,307
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Nuevo edificio en AntibesNuevo programa de construcción en Antibes.Complejo residencial en A…
$453,145
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Apartamento de 2 dormitorios se encuentra en la pintoresca zona de João-les-Pins en Antibes,…
$428,745
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 61 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Antibes, Costa Azul, Francia
$507,138
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Apartamento 5 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 5
Área 129 m²
Piso 7
Silencio Apartamentos
$1,19M
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$367,939
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$256,588
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Apartamento 1 habitacion en Antibes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Antibes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
En Antibes se presenta un nuevo programa de construcción que ofrece un moderno complejo resi…
$284,668
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$261,430
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$1,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$240,129
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Apartamento 1 habitacion en 1 Le Vieil Antibes, Francia
Apartamento 1 habitacion
1 Le Vieil Antibes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/4
Antibes, a 400 metros de la playa.La nueva residencia en Antibes, situada a pocos minutos de…
$399,697
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$360,192
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
$708,766
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
$433,393
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$242,064
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descubre este magnífico apartamento de 2 dormitorios de 43 m2. El apartamento se encuentra e…
$371,812
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Piso 2
Una ciudad popular en la Costa Azul, situada en el centro de una gran reserva de empleo. El …
$388,078
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Piso 4/7
¡Nueva residencia sensacional en Antibes-Juan-Les-Pins a solo unos pasos de las maravillosas…
$1,03M
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Apartamento 1 habitacion en Antibes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Antibes, Francia
Dormitorios 1
Área 23 m²
Piso 3
$256,782
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 1
Una ciudad popular en la Costa Azul, situada en el centro de una gran reserva de empleo. El …
$343,926
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$256,588
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 6
Venta apartamento de 3 habitaciones en João-les-Pins!Ubicación: 82 m2, 6th floor, conference…
$639,051
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
Una ciudad popular en la Costa Azul, situada en el centro de una gran reserva de empleo. El …
$331,145
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Una ciudad popular en la Costa Azul, situada en el centro de una gran reserva de empleo. El …
$307,906
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