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Apartamentos en venta en Auvergne Rhone Alpes, Francia

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Lyon
491
Annecy
400
Clermont Ferrand
363
Grenoble
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2 312 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en La Verpilliere, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Verpilliere, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 2
La zona de estar está cerca de todas las comodidades (tiendas, farmacias, restaurantes, etc.…
$297,449
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Apartamento 2 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 2
Área 32 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$198,493
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Apartamento 3 habitaciones en Corbas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Corbas, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$327,891
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Apartamento 3 habitaciones en Chambery, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chambery, Francia
Dormitorios 3
Área 55 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$353,221
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$245,362
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Apartamento 2 habitaciones en Bron, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Bron, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$253,297
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$257,793
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 8
Silencio Apartamentos
$448,962
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Apartamento 4 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$565,154
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$354,151
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 2
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$372,393
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$391,564
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Apartamento 3 habitaciones en Rumilly, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rumilly, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$291,446
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Apartamento 3 habitaciones en Grenoble, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Grenoble, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
A 13 minutos del centro de la ciudad en coche o bicicleta en una carretera verde, este nuevo…
$257,944
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Apartamento 2 habitaciones en Cognin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cognin, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$267,240
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Apartamento 2 habitaciones en Chambery, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Chambery, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$286,992
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Apartamento 4 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Piso 4
Participa en la creación de viviendas en el centro de Annecy. Esta es una zona residencial e…
$669,261
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Apartamento 1 habitacion en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 1 habitacion
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 1
Área 37 m²
La zona de estar es popular debido a su historia y grandes fachadas. Situado en el corazón d…
$309,301
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$282,891
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Estudio 1 habitacion en Lyon, Francia
Estudio 1 habitacion
Lyon, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 4
confidencialidad Studio
$81,915
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Apartamento 4 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$277,116
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$246,433
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$249,857
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Apartamento 3 habitaciones en Rumilly, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rumilly, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$296,287
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$364,840
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 4
En Lyon 3, a 10 minutos de Par-Dieu, tiene lugar un nuevo programa. Ofrecemos 34 apartamento…
$483,355
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 4
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$257,349
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Apartamento 1 habitacion en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 1 habitacion
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 1
Área 37 m²
Piso 2
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$242,334
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Apartamento 3 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$300,160
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Apartamento 1 habitacion en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 1 habitacion
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$161,700
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Tipos de propiedades en Auvergne Rhone Alpes

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