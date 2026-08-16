Apartamentos en venta en Grasse, Francia

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Estudio 2 habitaciones en Cannes, Francia
Estudio 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/6
Estudio de Inversión con Terraza y Vista Mar en la CroisetteCannes · Boulevard de la Croiset…
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos excepcionales con vistas panorámicas al marEn una prestigiosa residencia privad…
$1,98M
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Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
Oferta rara en Cannes - el apartamento perfecto de 4 dormitorios ✨Ofrecemos un lujoso aparta…
$1,15M
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$346,250
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Apartamento 2 habitaciones en Vallauris, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Vallauris, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 2
Los honorarios notarios son gratuitos para las primeras 10 personas. Consigue una posición e…
$441,526
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Apartamento en Cannes, Francia
Apartamento
Cannes, Francia
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/6
Residencia en el barrio de Montfleury, a 2 minutos a pie de la calle Antibes y a 5-7 minutos…
$680,000
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Ático Ático 5 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 5 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
El Arte de Vivir entre el Cielo y el Mar – Un Ático Excepcional en CannesHay residencias que…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 6
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$389,240
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Apartamento 2 habitaciones en Valbonne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Valbonne, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Silencio Apartamentos
$327,659
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Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Cannes - La Croisette Silencio Exclusivo apartamento con vistas panorámicas al marEn el cora…
$1,99M
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Apartamento 2 habitaciones en Auribeau sur Siagne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$215,651
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Apartamento 2 habitaciones en Le Cannet, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Cannet, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 4
Una verdadera ciudad urbana, estudiantil y cultural, Le Cannet combina las comodidades y com…
$307,906
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Piso 7
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$1,57M
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Piso 2
Una ciudad popular en la Costa Azul, situada en el centro de una gran reserva de empleo. El …
$388,078
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$520,536
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Apartamento 3 habitaciones en Vallauris, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Vallauris, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
Los honorarios notarios son gratuitos para las primeras 10 personas. Consigue una posición e…
$461,279
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Apartamento 2 habitaciones en Vallauris, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Vallauris, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$251,089
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$356,707
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Apartamento 3 habitaciones en Auribeau sur Siagne, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Silencio Apartamentos
$227,037
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Apartamento 3 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Silencio Apartamentos
$664,613
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Apartamento 1 habitacion en Antibes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Antibes, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
La residencia se encuentra en una zona residencial, a solo 15 minutos a pie de las playas, a…
$424,098
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Apartamento 1 habitacion en 2, Francia
Apartamento 1 habitacion
2, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/5
Acogedor apartamento de dos dormitorios, situado a solo cien metros de la magnífica playa de…
$493,812
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Silencio Apartamentos
$461,279
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Apartamento 2 habitaciones en Le Cannet, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Cannet, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
Una verdadera ciudad urbana, estudiantil y cultural, Le Cannet combina las comodidades y com…
$296,287
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 4
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$353,221
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 5
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$402,021
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$504,269
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Apartamento 2 habitaciones en Auribeau sur Siagne, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 1
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$264,916
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Tipos de propiedades en Grasse

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