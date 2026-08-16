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Apartamentos en venta en Niza, Francia

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Beausoleil
50
Menton
34
Roquebrune Cap Martin
10
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554 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
📍 Nice – Avenue des Arènes de CimiezCosto:265.000 €Luz a la venta.Apartamento de 3 habitacio…
$314,608
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Ático Ático 2 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Ático Ático 2 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Excepcional Ático con terraza en la azotea y vista panorámica del marOfrecemos un raro ático…
$9,90M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Niza, Francia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Niza, Francia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Beausoleil, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Silencio Apartamentos
$570,731
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Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
💶 119.000 €📍 Francia, Niza (06000), centro de la ciudad, distrito de Vernier, Rue Trachel🏡 E…
$138,352
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
📍 BonitoPromenade des Anglais France 🇫🇷 Prestigioso y codiciado área de Baumettes, situado a…
$641,591
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Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Piso 3
135 apartamentos de estudios a apartamentos de 4 habitaciones. Espacios privados abiertos pa…
$461,860
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
135 apartamentos de estudios a apartamentos de 4 habitaciones. Espacios privados abiertos pa…
$448,498
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Apartamento de lujo en Mareterra Monaco - una oferta excepcional en primera líneaSumérgete e…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$347,411
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Apartamento en Chemin du Chien Bleu, Francia
Apartamento
Chemin du Chien Bleu, Francia
$533,452
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
zona moderna de Niza, ubicación conveniente. La residencia fue galardonada con la Pirámide d…
$734,721
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Andre de la Roche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Andre de la Roche, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$575,146
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Espacio de vida de lujo en un entorno innovador y ambientalmente responsable. Esta arquitect…
$418,288
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Apartamento 2 habitaciones en Cap dAil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cap dAil, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$366,531
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$479,288
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Apartamento 2 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Beausoleil, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$392,145
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$405,507
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Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 10
Silencio Apartamentos
$379,945
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Apartamento 3 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Beausoleil, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Silencio Apartamentos
$441,178
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Apartamento 1 habitacion en Niza, Francia
Apartamento 1 habitacion
Niza, Francia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Piso 6
135 apartamentos de estudios a apartamentos de 4 habitaciones. Espacios privados abiertos pa…
$286,992
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Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Piso 9
135 apartamentos de estudios a apartamentos de 4 habitaciones. Espacios privados abiertos pa…
$512,984
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Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 2
Área 30 m²
Piso 8
En el corazón de la ciudad, el espacio de vida estudiantil está cerca de la Facultad de Dere…
$105,850
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Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 2
Espacio de vida de lujo en un entorno innovador y ambientalmente responsable. Esta arquitect…
$472,898
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Estudio 1 habitacion en Beausoleil, Francia
Estudio 1 habitacion
Beausoleil, Francia
Dormitorios 1
Área 52 m²
confidencialidad Studio
$346,598
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Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 4
Área 89 m²
Piso 7
Silencio Apartamentos
$452,342
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Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$295,125
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 12
Silencio Apartamentos
$490,327
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