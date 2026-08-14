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Apartamentos en venta en Alta Francia, Francia

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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
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Tourcoing, Francia
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 46 m²
La famosa perla de arquitectura y decoración, que ha decorado interiores para generaciones, …
$324,580
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Apartamento 4 habitaciones en Rue de Creil, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
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Apartamento 4 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Place dAmiens, Francia
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Tourcoing, Francia
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Tourcoing, Francia
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Área 64 m²
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
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Roubaix, Francia
Dormitorios 1
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
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La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
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Apartamento 4 habitaciones en Tourcoing, Francia
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Tourcoing, Francia
Dormitorios 4
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Apartamento 3 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
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La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
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Apartamento 2 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
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Roubaix, Francia
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Área 18 m²
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Apartamento 3 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 3
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$315,807
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
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$194,620
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
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Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 3
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$235,868
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Apartamento 3 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
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272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
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$257,557
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Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
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Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$274,017
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
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Roubaix, Francia
Dormitorios 1
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Piso 4
Silencio Apartamentos
$97,345
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
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Place dAmiens, Francia
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Piso 2
Silencio Apartamentos
$198,493
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Tipos de propiedades en Alta Francia

1 habitación
2 habitaciones
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