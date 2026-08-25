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Locales comerciales en venta en Condado de Zagreb, Croacia

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Grad Samobor
4
9 propiedades total found
Propiedad comercial 680 m² en Grad Samobor, Croacia
Propiedad comercial 680 m²
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 6
Área 680 m²
www.biliskov.com ID: 13805 Samobor Edificio comercial con una superficie de 680 m2 en 4 plan…
$1,90M
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Tienda 144 m² en Opcina Klinca Sela, Croacia
Tienda 144 m²
Opcina Klinca Sela, Croacia
Habitaciones 1
Área 144 m²
Klinča SelaLocal comercial de 144 m2 en la planta baja de un edificio residencial y comercia…
$216 276
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Propiedad comercial 1 755 m² en Ivanic Grad, Croacia
Propiedad comercial 1 755 m²
Ivanic Grad, Croacia
Área 1 755 m²
SALE, STORAGE, IVANIĆ CITY The property includes a plot of land with an area of ​​6,804 m², …
$830 366
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De inversiones en Grad Samobor, Croacia
De inversiones
Grad Samobor, Croacia
I26547 Stara Karlovačka
$393 040
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Producción 8 200 m² en Grad Samobor, Croacia
Producción 8 200 m²
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 20
Área 8 200 m²
Samobor Área de producción y almacenamiento con un área total de 8,200 m2 construidos en edi…
$6,57M
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Propiedad comercial 826 m² en Prozorje, Croacia
Propiedad comercial 826 m²
Prozorje, Croacia
Habitaciones 20
Área 826 m²
www.biliskov.com ID: 14862Dugo Selo Un edificio comercial de tres pisos construido en 1978, …
$1,56M
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TekceTekce
Oficina 93 m² en Grad Samobor, Croacia
Oficina 93 m²
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 2
Área 93 m²
www.biliskov.com ID: 13744 Samobor, Center Espacio comercial de 92.77 m2 en la planta baja d…
$253 762
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De inversiones en Municipality of Pisarovina, Croacia
De inversiones
Municipality of Pisarovina, Croacia
I26743 Trg hrvatskih velikana
$1,49M
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De inversiones en City of Velika Gorica, Croacia
De inversiones
City of Velika Gorica, Croacia
SALE, CONSTRUCTION. LAND, Velika Gorica, RakarjeBuilding land for sale with access from the …
$451 719
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