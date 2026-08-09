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Almacenes en venta en Split Dalmatia County, Croacia

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Almacén 320 m² en Opcina Selca, Croacia
Almacén 320 m²
Opcina Selca, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Brač, Selca - 1a fila del mar - exclusiva! Estamos vendiendo una gasolinera con una capacida…
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Almacén 1 800 m² en Dugopolje, Croacia
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Dugopolje, Croacia
Habitaciones 8
Área 1 800 m²
Dugopolje, commercial building with a total usable area of ​​1800 m2. It can be used as a w…
$4,04M
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