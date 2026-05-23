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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con garaje en Grad Rijeka, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 4
Un apartamento elegante y espacioso de dos dormitorios con una sala de estar, que cubre 72 m…
$1,724
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Número de plantas 5
Rijeka, City Center – Apartamento completamente amueblado para alquilar Un apartamento total…
$1,494
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Gornja Vežica – Apartamento de un dormitorio con sala de estar y terraza para alquilar Esta…
$1,149
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