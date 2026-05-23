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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Grad Rijeka, Croacia

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14 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 3
Alquiler: un amplio y totalmente amueblado apartamento de 3 dormitorios con salón (3BR + LR)…
$1,606
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 11
Un hermoso apartamento de 2 dormitorios con salón (2BR + LR), 63 m2 – totalmente amueblado, …
$1,149
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 5
Un clásico apartamento de tres habitaciones de 74 m2 está disponible para alquilar, situado …
$804
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Un lujoso apartamento en planta baja en una villa de dos plantas en Martinkovac se alquila c…
$2,869
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2345
$2,241
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 2213
$937
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Un hermoso apartamento de 61 m2 se alquila a poca distancia de Korzo. Consta de un dormitori…
$870
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Un lujoso apartamento en alquiler en la primera planta de una villa de dos pisos en Martinko…
$2,295
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
Un amplio apartamento está disponible para alquiler a largo plazo en el barrio de Srdoči, si…
$1,034
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 4
Un lujoso apartamento está disponible para alquilar en el centro de Rijeka, cerca del teatro…
$2,298
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Gornja Vežica – Apartamento de un dormitorio con sala de estar y terraza para alquilar Esta…
$1,149
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Número de plantas 3
En una zona tranquila de Vojak, en una ubicación buscada cerca del Campus Universitario, se …
$1,620
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 4
Un apartamento moderno y totalmente equipado está disponible para alquilar en Zamet, en un e…
$1,839
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 5
Un apartamento de dos dormitorios con salón, 76 m2 con balcón, está disponible para alquilar…
$1,724
por mes
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Parámetros de las propiedades en Grad Rijeka, Croacia

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