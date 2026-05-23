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Casas del mar en Venta en Grad Rijeka, Croacia

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Casa 6 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Engleski Lujosa Villa de dos pisos con impresionante panorámico Vistas de la bahía de Kvarne…
$1,49M
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Grad Rijeka, Croacia

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