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Casas con garaje en Venta en Grad Rijeka, Croacia

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Casa 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
En Podmurvice, una casa de construcción más antigua pero excepcionalmente de alta calidad es…
$320,993
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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