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Áticos en Venta Krk, Croacia

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Ático Ático 3 habitaciones en Krk, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
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Ático Ático 3 habitaciones en Krk, Croacia
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Ático Ático 3 habitaciones en Krk, Croacia
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