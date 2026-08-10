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Propiedades residenciales en venta en Opcina Udbina, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Udbina, Croacia
Casa 2 habitaciones
Udbina, Croacia
Habitaciones 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Casa accesible con potencial en el idílico entorno de Lika La casa con una superficie útil n…
$54,251
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