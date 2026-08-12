Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Sveta Nedelja
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Opcina Sveta Nedelja, Croacia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Ruzici, Croacia
Villa 5 habitaciones
Ruzici, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Istria, Domingo Santo Lujosa villa independiente con una superficie bruta de 315 m2 (net 250…
$1,02M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Opcina Sveta Nedelja, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir